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В свежий асфальт «закатали» центральную улицу Вологды
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В свежий асфальт «закатали» центральную улицу Вологды 

Вологда.рф 44 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Сегодня ночью дорожники заасфальтировали участок ул. М. Ульяновой длиной в 200 метров. Покрытие обновили от Советского проспекта до ул. Козленской.
Предварительно рабочие «срезали» верхний слой покрытия и заменили часть бордюрного камня. Основной объем работ завершен, осталось заасфальтировать лишь два съезда с дороги. Так называемый ямочный ремонт технологическими картами провели за счет городского бюджета.
Этот участок привели в порядок перед майскими праздниками. 9 мая по ул. М. Ульяновой пройдет шествие «Бессмертного полка».
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