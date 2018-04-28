В свежий асфальт «закатали» центральную улицу Вологды

Сегодня ночью дорожники заасфальтировали участок ул. М. Ульяновой длиной в 200 метров. Покрытие обновили от Советского проспекта до ул. Козленской.

Предварительно рабочие «срезали» верхний слой покрытия и заменили часть бордюрного камня. Основной объем работ завершен, осталось заасфальтировать лишь два съезда с дороги. Так называемый ямочный ремонт технологическими картами провели за счет городского бюджета.

Этот участок привели в порядок перед майскими праздниками. 9 мая по ул. М. Ульяновой пройдет шествие «Бессмертного полка».