На участке улицы Марии Ульяновой в Вологде уложили новый асфальт

Сегодня ночью дорожники заасфальтировали участок ул. М. Ульяновой длиной в 200 метров. Покрытие обновили на отрезке от Советского проспекта до ул. Козленской. Этот участок привели в порядок перед майскими праздниками. 9 мая по ул. М. Ульяновой пройдет шествие «Бессмертного полка».

Предварительно рабочие срезали фрезой верхний слой покрытия и заменили часть бордюрного камня. Затем уложили новый асфальт. Основной объем работ завершен, осталось заасфальтировать лишь два съезда с дороги.

«Эти работы стали частью ямочных ремонтов, которые сейчас активно идут в областной столице. С помощью асфальто-бетонной смеси обновлено уже более 15 тысяч кв. м дорожного полотна. Также продолжаются и другие работы по благоустройству областной столицы. В частности, специалисты отремонтировали и покрасили 2300 кв. м леерных ограждений. В преддверии праздников эти работы преимущественно шли в центральной части Вологды , сейчас переходим в район Пошехонского шоссе и улицы Чернышевского. Всего необходимо обновить 25 тысяч «квадратов» ограждений вдоль дорог и путепроводов. Также приведены в порядок 22 из 94 остановочных комплексов. Они заново покрашены и, где необходимо, отремонтированы. Эта работа продолжается», — рассказал начальник отдела благоустройства Департамента городского хозяйства Виталий Шалаевский

Также продолжается мойка улиц, в ночь на дороги Вологды выходят 6 поливальных машин. Продолжается очистка от мусора и грязи прилотковых зон и газонов вдоль дорог. Сегодня, например, коммунальщики работали на улицах Козленской и Герцена.

Также в областной столице идут посадки цветов. Клумбы уже высажены на Введенском кладбище, у памятника Маршалу Коневу, у мемориала погибшим жителям блокадного Ленинграда на Пошехонском кладбище.

Также «воздушные» цветочные клумбы распустились над Каменным мостом. Это 32 арт-объекта в виде цветочных шаров.

Работы идут в рамках двухмесячника по благоустройству Вологды, старт которому был дан на общегородском субботнике 21 апреля. За это время к генеральной весенней уборке областной столицы присоединилось 145 предприятий и организаций, свыше 8 тысяч жителей Вологды. На полигон вывезены 353 тонны мусора.