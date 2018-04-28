В Ленинградской области состоялось открытие Вахты памяти-2018

В спецподготовку военнослужащих поискового батальона входят правила ведения поисковых работ на местах боевых, эксгумация останков и документальное их оформление, работа с металлоискателями и поисковыми щупами.

Сегодня в рамках Вахты памяти-2018 военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа приступили к поисковой экспедиции «Волховский фронт — 3» в Кировском районе Ленинградской области

Для организации поиска личный состав отделения специальной разведки поискового батальона, применив глубинные высокочувствительные металлоискатели и штатную спецтехнику, провели рекогносцировку и определили районы поиска и площадки для сбора обнаружения останков погибших воинов, а также предметов снаряжения и вооружения.

Прежде чем приступить к выполнению работ между поисковыми сезонами с личным составом были проведены занятия.

Особое внимание уделялось изучению истории своей страны, великих сражений, подвиги, военных операций, памятных и знаменательных дат, полководцев времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Инженерная подготовка с личным составом проводилась по изучению фортификационных сооружений, тактико-технических характеристик боеприпасов и взрывчатых веществ, меры безопасности при обращении с ними.

В специальную подготовку военнослужащих поискового батальона входят правила ведения поисковых работ на местах боевых действий в годы Великой Отечественной войны, эксгумация останков и документальное их оформление, работа с металлоискателями и поисковыми щупами. К таким занятиям привлекаются руководители и командиры поисковых отрядов, которые имеют многолетний опыт.