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В Ленинградской области состоялось открытие Вахты памяти-2018
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В Ленинградской области состоялось открытие Вахты памяти-2018 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В спецподготовку военнослужащих поискового батальона входят правила ведения поисковых работ на местах боевых, эксгумация останков и документальное их оформление, работа с металлоискателями и поисковыми щупами.
Сегодня в рамках Вахты памяти-2018 военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа приступили к поисковой экспедиции «Волховский фронт — 3» в Кировском районе Ленинградской области.
Для организации поиска личный состав отделения специальной разведки поискового батальона, применив глубинные высокочувствительные металлоискатели и штатную спецтехнику, провели рекогносцировку и определили районы поиска и площадки для сбора обнаружения останков погибших воинов, а также предметов снаряжения и вооружения.
Прежде чем приступить к выполнению работ между поисковыми сезонами с личным составом были проведены занятия.
Особое внимание уделялось изучению истории своей страны, великих сражений, подвиги, военных операций, памятных и знаменательных дат, полководцев времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Инженерная подготовка с личным составом проводилась по изучению фортификационных сооружений, тактико-технических характеристик боеприпасов и взрывчатых веществ, меры безопасности при обращении с ними.
В специальную подготовку военнослужащих поискового батальона входят правила ведения поисковых работ на местах боевых действий в годы Великой Отечественной войны, эксгумация останков и документальное их оформление, работа с металлоискателями и поисковыми щупами. К таким занятиям привлекаются руководители и командиры поисковых отрядов, которые имеют многолетний опыт.
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