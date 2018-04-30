Программа «Расцветай!» в Перовском парке

Перовский парк встретит открытие летнего сезона и Праздник Весны и Труда мероприятием с символичным названием «Расцветай!». Дети и родители смогут поучаствовать в творческих мастер-классах по флористике, плетению корзинок и созданию венков из живых цветов.

Возле главной сцены парка ждут любителей спорта. Здесь профессиональные тренеры проведут занятия по фитнес-гимнастике, практике цигун и йоге.

А завершится день созданием большого топиария — оригинального арт-объекта, представляющего собой имитацию фигурно подстриженного дерева.