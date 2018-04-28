Во Всеволожске молодые люди угрожали врачам скорой помощи

Во Всеволжске молодые люди в состоянии наркотического опьянения угрожали медикам скорой помощи. Они пытались напасть на врачей.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 27 апреля. Местные жители вызвали бригаду скорой помощи, как как в квартире дома №74 на Александровской улице случилась трагедия — скончался 41-летний мужчина. Пока медики обследовали труп, подозреваемые попытались на них напасть: выражались нецензурно и угрожали расправой.

Теперь по данному факту полицейские проводят проверку. На теле погибшего эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти.