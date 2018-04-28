Наркоманы угрожали бригаде медиков во Всеволожске

Бригада скорой помощи прибыла по вызову в одну из квартир Всеволожска . На месте происшествия была констатирована смерть 41-летнего гражданина Беларуси

По заявлению врача, предположительно проживающие в квартире двое мужчин мешали медикам работать, ругались матом и угрожали физической расправой.

Сотрудники полиции предварительно установили, что погибший приехал по указанному адресу в гости 26 апреля. На столе медики правоохранители нашли пустой одноразовый шприц объемом 5 мл.

На теле мертвеца не выявлено внешних признаков насильственной смерти.