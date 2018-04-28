Ещё
Наркоманы угрожали бригаде медиков во Всеволожске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наркоманы угрожали бригаде медиков во Всеволожске 

Ivyborg.ru 47 минут назад
Бригада скорой помощи прибыла по вызову в одну из квартир Всеволожска. На месте происшествия была констатирована смерть 41-летнего гражданина Беларуси
По заявлению врача, предположительно проживающие в квартире двое мужчин мешали медикам работать, ругались матом и угрожали физической расправой.
Сотрудники полиции предварительно установили, что погибший приехал по указанному адресу в гости 26 апреля. На столе медики правоохранители нашли пустой одноразовый шприц объемом 5 мл.
На теле мертвеца не выявлено внешних признаков насильственной смерти.
Ivyborg.ru: последние новости
Во Всеволожском районе сыграли в Зарницу Первомай Гатчина отпразднует большим городским пикником Во Всеволожске представили проекты благоустройства пешеходных зон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте70
«Он не должен был сесть»12
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»52
Медведев выступит в последний раз в нынешней должности90
Трамп и Меркель «проехались» по России367
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение