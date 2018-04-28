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В Санкт-Петербурге для удобства горожан и туристов время репетиций парада перенесено на 22:00
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В Санкт-Петербурге для удобства горожан и туристов время репетиций парада перенесено на 22:00 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Исключение составит только генеральная репетиция, которая состоится 7 мая в 10:00. Данные изменения позволят не ограничивать движение в центре города, когда многие возвращаются домой, а туристы осматривают достопримечательности.
Командование Западного военного округа для удобства горожан и туристов перенесло в Санкт-Петербурге на более позднее время репетиции военного парада в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Так, тренировки пройдут на Дворцовой площади 30 апреля, 2 и 4 мая в 22:00. Исключение составит только генеральная репетиция, которая состоится 7 мая в 10:00. Перенос позволит не ограничивать движение в центре города, когда многие возвращаются домой, а туристы осматривают достопримечательности.
Всего в военном параде в Санкт-Петербурге примут участие около 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, воспитанников суворовских и нахимовского военных училищ, курсантов вузов Минобороны России, МЧС, МВД и войск Национальной гвардии России.
В составе механизированной колонны пройдет более 90 образцов военной техники, включая танки Т-34-76 и Т-34-85, бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3, артиллерийские системы «Нона-СВК», «Мста-С», «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «С-400».
В парадном строе авиации будет задействовано свыше 40 единиц техники, в том числе вертолёты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолёты Су-24, Су-27, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26.
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