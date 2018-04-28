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В Твери сотрудники УМВД приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия»
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В Твери сотрудники УМВД приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 45 минут назад
Всероссийский субботник проходит уже три года подряд и объединяет жителей страны. Цель экологического проекта — вовлечение ответственных и неравнодушных граждан в деятельность, направленную на улучшение качества окружающей среды. Акцию поддерживают жители города, трудовые коллективы, учащиеся образовательных учреждений.
Сменив форму на рабочую одежду, руководство и личный состав тверской полиции за несколько часов активной работы привели в порядок территорию Первомайской рощи.
«Приятно, когда чистоту наводишь сам, вносишь свой посильный вклад в дело наведения порядка и благоустройства отдела», — говорят полицейские.
Субботники для стражей правопорядка УМВД России по Тверской области давно стали доброй традицией. Благодаря подобным мероприятиям сотрудники полиции вносят свою лепту в благоустройство не только своих отделов, но и города Твери.
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