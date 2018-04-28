В Твери сотрудники УМВД приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия»

Всероссийский субботник проходит уже три года подряд и объединяет жителей страны. Цель экологического проекта — вовлечение ответственных и неравнодушных граждан в деятельность, направленную на улучшение качества окружающей среды. Акцию поддерживают жители города, трудовые коллективы, учащиеся образовательных учреждений.

Сменив форму на рабочую одежду, руководство и личный состав тверской полиции за несколько часов активной работы привели в порядок территорию Первомайской рощи.

«Приятно, когда чистоту наводишь сам, вносишь свой посильный вклад в дело наведения порядка и благоустройства отдела», — говорят полицейские.