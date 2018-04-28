Ещё
Работников КМПО отправили в отпуск на две недели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Работников КМПО отправили в отпуск на две недели 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудники Казанского моторостроительного производственного объединения уходят в отпуск. Как сообщает один из татарстанских телеграм-каналов, всех сотрудников отправили якобы без сохранения зарплаты, вынудив написать заявления об админситративном отпуске за свой счет. Руководство пообещало в дни простоя оплачиваемые хозяйственные работы, но принять смогут не всех желающих.
Пресс-секретарь КМПО Гузель Багаутдинова опровергла корреспонденту «ФедералПресс» эту информацию: «Да, действительно, сотрудники уходят в отпуск, но корпоративный отпуск на нашем предприятии в это время всегда плановый. Ни с какими экономическими проблемами он не связан»
Справка:
Казанское моторостроительное производственное объединение — одно из крупнейших в Россиипредприятий авиационной и машиностроительной промышленности, действующее в Казани. Создано в 1931 году. Занимается производством газотурбинных двигателей. В газотранспортной системе России и Ближнего Зарубежья используется более 1500 двигателей производства КМПО. КМПО так же является серийным производителем полнокомплектных газоперекачивающих агрегатов ГПА-16 «Волга»
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Одним из погибших в перестрелке в Екатеринбурге может оказаться бизнесмен Павел Неверов В Кузбассе назначен и.о. замгубернатора по агропромышленному комплексу Схему движения транспорта в Перми изменят 1 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте65
«Он не должен был сесть»10
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»51
Медведев выступит в последний раз в нынешней должности86
Трамп и Меркель «проехались» по России
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение