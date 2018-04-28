Работников КМПО отправили в отпуск на две недели

Сотрудники Казанского моторостроительного производственного объединения уходят в отпуск. Как сообщает один из татарстанских телеграм-каналов, всех сотрудников отправили якобы без сохранения зарплаты, вынудив написать заявления об админситративном отпуске за свой счет. Руководство пообещало в дни простоя оплачиваемые хозяйственные работы, но принять смогут не всех желающих.

Пресс-секретарь КМПО Гузель Багаутдинова опровергла корреспонденту «ФедералПресс» эту информацию: «Да, действительно, сотрудники уходят в отпуск, но корпоративный отпуск на нашем предприятии в это время всегда плановый. Ни с какими экономическими проблемами он не связан»

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