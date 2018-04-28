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В университете МВД прошел конкурс профессионального мастерства среди переменного состава
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В университете МВД прошел конкурс профессионального мастерства среди переменного состава 

Коньково 51 минуту назад
Фото: Коньково
В рамках конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» в 2017-2018 учебном году, который проводился среди курсантов 4 курсов Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, оценивались профессиональные умения и навыки будущих полицейских. Финал конкурса проходил с 24 по 26 апреля.
На этапе «Криминалистического квеста» команды за 30 минут должны были раскрыть преступление. При подсчёте баллов учитывались правильность выдвинутой версии, логичность и последовательность действий, работа с вещественными доказательствами. Физическую и огневую подготовку конкурсантов, их умению работать с минимальным количеством информации проверили в «Силовом конкурсе».
«Домашнее задание» стал, наверное, самым интересным этапом соревнования. Дело в том, что фабулу и исполнение этого задания придумывали друг для друга команды-соперницы. Ребята отработали навыки будущей профессии в условиях, максимально приближенных к реальным,: они искали улики и определяли круг подозреваемых на территории загородной учебной базы «Берёзки».
Итоги конкурса подвели 27 апреля. Командам-победителям и командам-призёрам дипломы и специальные призы «За волю к победе» вручил начальник Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя генерал-лейтенант полиции И. А. Калиниченко.
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