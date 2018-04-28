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Заботливые стюардессы отправили аллергиков лечиться в туалет
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Заботливые стюардессы отправили аллергиков лечиться в туалет 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Бортпроводники авиакомпании Emirates посоветовали пассажирам-аллергикам спрятаться в туалетной кабине самолета, чтобы избежать аллергической реакции на орехи, содержащиеся в обедах. Об этом сообщает Fox News.
Родные брат и сестра Шэннен и Сандип Сахота вылетали из аэропорта Бирмингема, Англия, в Дубай и Сингапур, чтобы отметить день рождения родителей.
По словам девушки, она заранее трижды сообщила сотрудникам авиакомпании Emirates о том, что у них с братом сильная аллергия на орехи: во время брони билетов, регистрации и посадки на борт.
Через 40 минут после взлета персонал воздушного судна начал разносить обед, и оказалось, что в питании, рассчитанном на 500 пассажиров, содержатся кешью.
Сахота запаниковали, так как остатки орехов могут переноситься по воздуху через вентиляционные отверстия, тем самым вызывая аллергическую реакцию. Тогда стюардессы предложили им провести остаток полета в туалетных кабинах. Вместо этого брат с сестрой в течение семи часов укрывались под пледами в хвосте самолета.
«Это было унизительно и некомфортно. Нас шокировало решение бортпроводника предложить нам спрятаться в туалете», — сообщила пассажирка.
Сотрудники авиакомпании принесли свои извинения пострадавшей семье. «Мы сожалеем о жалобе мисс Сахота. Emirates пытается прислушаться к потребностям всех пассажиров, предлагая ряд индивидуальных блюд, учитывающих отдельные диетические, медицинские и религиозные аспекты. Тем не менее, наша компания не может гарантировать полное отсутствие орехов на борту», — пояснил представитель Emirates.
Он добавил, что сотрудники компании не нашли в своих записях предупреждения пострадавшей об аллергии. «Мы проверили бронь мисс Сахота, и в ней не было упоминаний о том, что наличие орехов в обедах несет угрозу для их с братом жизни», — заявил агент.
За последние три месяца это уже третий инцидент, связанный с аллергией на орехи. В феврале 2018 года 10-летний мальчик пережил тяжелейший приступ аллергии на борту американской авиакомпании American Airlines. В марте то же самое произошло с 9-летним мальчиком на борту Southwest, хотя персонал заранее был предупрежден об аллергии юного пассажира.
В августе 2016 года шестилетнего ребенка по имени Честер отказались пускать в самолет авиакомпании Emirates из-за его аллергии на орехи. В итоге мальчику и его матери Николь О’Ши пришлось лететь другим рейсом того же перевозчика.
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