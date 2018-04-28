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«Ростелеком» подарит ветеранам безлимитное общение с близкими
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«Ростелеком» подарит ветеранам безлимитное общение с близкими 

АиФ Иркутск 57 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
С 25 апреля до 10 мая включительно участники ВОВ-абоненты «Ростелекома» получат по 100 бесплатных минут каждый месяц на внутризоновые, междугородные и международные телефоны (в направлении стран ближнего зарубежья), а также возможность отправлять неограниченное количество телеграмм.
Ветераны Великой Отечественной войны смогут поздравить однополчан и близких по домашнему телефону, в переговорных пунктах и отделениях «Почты России», в пунктах приема телеграмм. Кроме того, в мае для сибирских ветеранов будет действовать скидка на услуги фиксированной телефонной связи в размере 112 рублей вне зависимости от подключенного тарифа.
«Ростелеком» всегда поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны. Это лишь то немногое, что мы сейчас можем сделать для людей, подвиг которых дал нашей стране второй шанс на жизнь. День Победы — это праздник, связывающий поколения, объединяющий память о том тяжелом времени, поэтому нам важно помнить, уважать и заботиться о тех героях, которые живут среди нас», — отметил вице-президент — директор Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.
Подробности об акции можно уточнить по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.
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