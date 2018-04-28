Ещё
Крепнут дружба и сотрудничество. Ямальские проекты представили в Северо-Казахстанской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крепнут дружба и сотрудничество. Ямальские проекты представили в Северо-Казахстанской области 

ИА Север-Пресс 53 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Северо-Казахстанской областной универсальной библиотеке имени Сабита Муканова прошло мероприятие «Минувших лет живая память», в котором приняли участие представители библиотеки, департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО, представительства ЯНАО в Курганской области и художественного лицея — клуб ЮНЕСКО.
Гостей приветствовала заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации акимата Северо-Казахстанской области Зауре Нурмуканова. Руководитель представительства ЯНАО в Курганской области Елена Рудовская провела презентацию ямальских проектов «Знамя Победы» и «Карские экспедиции», а также передала сертификат и копию Знамени Победы в библиотеку имени Сабита Муканова. Кроме того, на мероприятии представили патриотические проекты художественного лицея Северо-Казахстанской области «Я помню, я горжусь!» и «Дети рисуют мир». Директор библиотеки Бибитгуль Абильмажинова подвела итоги совместных мероприятий Ямала и Северо-Казахстанской области и рассказала о дальнейших планах, — сообщила ИА «Север-Пресс» эксперт представительства ЯНАО Маргарита Зяблова.
На мероприятии также наградили участников Международного конкурса литературно-поэтического и изобразительного творчества «Мы гордимся Победой!», который проходил на Ямале. В этом году в нем приняли участие 533 человека, в том числе 72 человека из Казахстана. Первый заместитель директора департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Сергей Урамаев вручил дипломы и подарки победителям из города Петропавловска и передал электронную библиотеку художественной и публицистической литературы ямальских авторов в фонд библиотеки имени Сабита Муканова.
ИА Север-Пресс: последние новости
Ямал добивается обеспечения чистой питьевой водой девяноста процентов жителей В таких условиях самолетики еще не запускали. Поддержка одного мессенджера на краю земли Девятого мая весь общественный транспорт станет бесплатным для надымчан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте67
«Он не должен был сесть»11
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»52
Медведев выступит в последний раз в нынешней должности88
Трамп и Меркель «проехались» по России367
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение