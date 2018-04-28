Крепнут дружба и сотрудничество. Ямальские проекты представили в Северо-Казахстанской области 

В Северо-Казахстанской областной универсальной библиотеке имени Сабита Муканова прошло мероприятие «Минувших лет живая память», в котором приняли участие представители библиотеки, департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО, представительства ЯНАО в Курганской области и художественного лицея — клуб ЮНЕСКО.
Гостей приветствовала заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации акимата Северо-Казахстанской области Зауре Нурмуканова. Руководитель представительства ЯНАО в Курганской области Елена Рудовская провела презентацию ямальских проектов «Знамя Победы» и «Карские экспедиции», а также передала сертификат и копию Знамени Победы в библиотеку имени Сабита Муканова. Кроме того, на мероприятии представили патриотические проекты художественного лицея Северо-Казахстанской области «Я помню, я горжусь!» и «Дети рисуют мир». Директор библиотеки Бибитгуль Абильмажинова подвела итоги совместных мероприятий Ямала и Северо-Казахстанской области и рассказала о дальнейших планах, — сообщила ИА «Север-Пресс» эксперт представительства ЯНАО Маргарита Зяблова.
На мероприятии также наградили участников Международного конкурса литературно-поэтического и изобразительного творчества «Мы гордимся Победой!», который проходил на Ямале. В этом году в нем приняли участие 533 человека, в том числе 72 человека из Казахстана. Первый заместитель директора департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Сергей Урамаев вручил дипломы и подарки победителям из города Петропавловска и передал электронную библиотеку художественной и публицистической литературы ямальских авторов в фонд библиотеки имени Сабита Муканова.