Приглашаем вас на праздник Победы «Мы помним о Вас — Герои войны»

Ждем вас, жители района, на территории храма святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове.

9 мая с 9.00-11.00 в храме богослужение (Литургия и Панихида) в память воинов, отдавших свои жизни за Родину и всех погибших в годы Великой Отечественной и 2 Мировой войны.

Начало праздничных мероприятий в 11.00 В программе праздника: минута молчания, возложение цветов к памятному закладному камню у храма.

Продолжится мероприятие концертом. В программе прозвучат военные песни в исполнении артист театра и кино Александра Жаркова и юных воспитанников Воскресной школы храма.

После концерта всех ждут блюда полевой кухни.

Организаторами праздника выступили: Храм святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове, управа района Южное Бутово, Совет депутатов Муниципального округа района Южное Бутово, территориальный Центр Социального обеспечения района Южное Бутово.

Мероприятие пройдёт по адресу: Южнобутовская улица, дом 6, строение 1. Станция метро: «Бульвар Адмирала Ушакова»

Фото взято:

http://yuzhnoebutovomedia.ru/upload/iblock/f7c/f7cc48b446d080dd977c80ef51f46f74.jpg