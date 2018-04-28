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Приглашаем вас на праздник Победы «Мы помним о Вас — Герои войны»
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Приглашаем вас на праздник Победы «Мы помним о Вас — Герои войны» 

Южное Бутово 59 минут назад
Фото: Южное Бутово
Ждем вас, жители района, на территории храма святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове.
9 мая с 9.00-11.00 в храме богослужение (Литургия и Панихида) в память воинов, отдавших свои жизни за Родину и всех погибших в годы Великой Отечественной и 2 Мировой войны.
Начало праздничных мероприятий в 11.00  В программе праздника: минута молчания, возложение цветов к памятному закладному камню у храма.
Продолжится мероприятие концертом. В программе прозвучат военные песни в исполнении артист театра и кино Александра Жаркова и юных воспитанников Воскресной школы храма.
После концерта всех ждут блюда полевой кухни.
Организаторами праздника выступили: Храм святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове, управа района Южное Бутово, Совет депутатов Муниципального округа района Южное Бутово, территориальный Центр Социального обеспечения района Южное Бутово.
Мероприятие пройдёт по адресу: Южнобутовская улица, дом 6, строение 1. Станция метро: «Бульвар Адмирала Ушакова»
Фото взято:
http://yuzhnoebutovomedia.ru/upload/iblock/f7c/f7cc48b446d080dd977c80ef51f46f74.jpg
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