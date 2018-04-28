Ещё
В аэропорту «Шереметьево» у россиянина изъяли жидкость для вейпа с экстази
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В аэропорту «Шереметьево» у россиянина изъяли жидкость для вейпа с экстази 

РИАМО 1 час назад
При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Амстердам — Москва сотрудники таможни в аэропорту «Шереметьево» задержали 30-летнего гражданина РФ, пытавшегося провезти жидкость для электронных сигарет с наркотиками, сообщается на сайте Шереметьевской таможни.
Пассажир проследовал на «зеленый коридор», где и был остановлен сотрудниками таможни. В ходе досмотра у него нашли три пластиковых флакона, внутри которых находилась жидкость зеленого цвета со специфическим запахом.
«Проведенный экспресс-анализ дал положительный результат на наличие наркотических средств, а именно МДМА/экстази. Пассажир объяснил, что приобрел данные флаконы в Амстердаме, и они являются ароматической жидкостью для вейпа», — говорится в материале.
В действиях пассажира усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических веществ». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
РИАМО: последние новости
Гипермаркет «Карусель» откроют в Сергиевом Посаде 27 апреля Стало известно, во сколько обойдется мясо для шашлыка в Москве на майские праздники Реконструкция заброшенных молочных ферм началась в 10 районах Подмосковья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте72
«Он не должен был сесть»12
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»52
Медведев выступит в последний раз в нынешней должности95
Лавров сделал заявление года20
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение