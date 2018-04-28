В аэропорту «Шереметьево» у россиянина изъяли жидкость для вейпа с экстази

При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Амстердам Москва сотрудники таможни в аэропорту «Шереметьево» задержали 30-летнего гражданина РФ , пытавшегося провезти жидкость для электронных сигарет с наркотиками, сообщается на сайте Шереметьевской таможни.

Пассажир проследовал на «зеленый коридор», где и был остановлен сотрудниками таможни. В ходе досмотра у него нашли три пластиковых флакона, внутри которых находилась жидкость зеленого цвета со специфическим запахом.

«Проведенный экспресс-анализ дал положительный результат на наличие наркотических средств, а именно МДМА/экстази. Пассажир объяснил, что приобрел данные флаконы в Амстердаме, и они являются ароматической жидкостью для вейпа», — говорится в материале.

В действиях пассажира усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических веществ». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.