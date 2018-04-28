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Жильцам дома у «Казань Арены» не дают спецпропуска. Они недовольны
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Жильцам дома у «Казань Арены» не дают спецпропуска. Они недовольны 

Казанский Портал 1 час назад
Объявление на Чистопольской, 85а. Фото: e-Kazan.ru  7 мая и в дни ЧМ-2018 в районе «Казань Арены» будет действовать «последняя миля». Дороги перекроют, проехать к своему дому можно будет только по спецпропускам.
Жильцы дома №85а на Чистопольской, который находится от стадиона на расстоянии вытянутой руки (преувеличиваем, конечно), к своему удивлению узнали, что им спецпропуска не нужны. В объявлении на доме так и говорилось: «Пропускной режим вводиться не будет». Никто не поверил. Жильцы дома попросили выдать им спецпропуска, но им отказали.
Как сообщили e-Kazan.ru в отделе ЖКХ администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, спецпропуска жильцам дома №85а действительно не нужны. Они смогут проехать к себе со стороны проспекта Ямашева.
Подробнее о системе «последней мили» — в материале e-Kazan.ru.
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