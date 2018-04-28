В Роспотребнадзоре рассказали, на что чаще всего жалуются кировчане 

Роспотребнадзор по Кировской области подвел итоги работы за первый квартал 2018 года. За три месяца ведомство рассмотрело более 1,5 тысяч обращений граждан, чиновников и организаций. Большую часть из них (62,7%) составили обращения по поводу нарушений прав потребителей. Так, кировчане жаловались на нарушения в сфере розничной торговли, некачественное оказание жилищно-коммунальных, бытовых и финансовых услуг, а также услуг связи.
Что касается области санитарно-эпидемиологического благополучия, большое количество обращений поступило на условия проживания в жилых помещениях. Жили области часто были недовольны качеством продуктов, загрязненным воздухом, условиями сбора и транспортировки отходов, качеством питьевой воды.
— «По письменным обращениям специалисты провели 23 внеплановых проверки и 16 административных расследований. По всем подтвердившимся в результате проверок и административных расследований фактам нарушений в отношении виновных лиц применены меры административного воздействия», — сообщили в ведомстве.