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В Роспотребнадзоре рассказали, на что чаще всего жалуются кировчане
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В Роспотребнадзоре рассказали, на что чаще всего жалуются кировчане 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Роспотребнадзор по Кировской области подвел итоги работы за первый квартал 2018 года. За три месяца ведомство рассмотрело более 1,5 тысяч обращений граждан, чиновников и организаций. Большую часть из них (62,7%) составили обращения по поводу нарушений прав потребителей. Так, кировчане жаловались на нарушения в сфере розничной торговли, некачественное оказание жилищно-коммунальных, бытовых и финансовых услуг, а также услуг связи.
Что касается области санитарно-эпидемиологического благополучия, большое количество обращений поступило на условия проживания в жилых помещениях. Жили области часто были недовольны качеством продуктов, загрязненным воздухом, условиями сбора и транспортировки отходов, качеством питьевой воды.
— «По письменным обращениям специалисты провели 23 внеплановых проверки и 16 административных расследований. По всем подтвердившимся в результате проверок и административных расследований фактам нарушений в отношении виновных лиц применены меры административного воздействия», — сообщили в ведомстве.
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