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В Краснодаре ко Дню Победы начнут ограничивать движение с 3 мая
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В Краснодаре ко Дню Победы начнут ограничивать движение с 3 мая 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий в районе Театральной площади введут ограничения для транспорта.
Так в мае, с 3 по 5, а также 7-8 — движение закроют в связи с репетициями и установкой трибун и оборудования. 9 мая ограничения объясняются проведением парада и праздничного концерта.
Перекрыты для транспорта будут следующие направления:
4 и 7 мая с 5 и до 8 утра и 5 мая с 8 утра и до 16:00 закроют Красную от Калинина до Длинной, Будённого от Рашпилевской до Коммунаров и Красноармейскую от Длинной до Кузнечной.
7 мая с 22.00 и до 17.00 8 мая нельзя будет проехать по Красной от Мира до Ленина.
9 мая ограничат движение на участках:
с 05.00 до 16.00 закроют Красную от Длинной до Северной;
с 05.00 до 23.00 будут перекрыты Будённого от Рашпилевской до Седина и Красноармейская от Пашковской до Володи Головатого;
с 16.00 до 23.00 Красную закроют от Длинной до Калинина; Длинную — от Рашпилевской до Коммунаров;
с 11.00 до 12.30 нельзя будет проехать по Рашпилевской от Длинной до Северной;
с 14.00 до 17.00 закрыт проезд по Северной от Красной до улицы Аэродромной;
В ночь с 9 мая на 10 мая (до 8 утра) движение также закроют на Будённого от Красной до Красноармейской, частично перекроют две полосы нечётной стороны ул. Красной от Длинной до Будённого.
Также будут действовать ограничения для парковки транспорта на открытых для движения участках Красной, Буденного, Красноармейской и Северной в районе Театральнйой площади.
На всех участках появятся соответствующие временные знаки.
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