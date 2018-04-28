В префектуре СЗАО чествовали ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

27 апреля в префектуре СЗАО прошло памятное мероприятие для участников последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Героев-ликвидаторов событий 32-летней давности от имени префекта СЗАО Алексея Пашкова поздравила его заместитель Ирина Пахомова

— Хочу поблагодарить вас от имени префекта нашего округа Алексея Пашкова за ваш подвиг, к которому все мы относимся с особой гордостью. Благодаря вашим действиям в ходе ликвидации последствий взрыва на атомной электростанции нам удалось избежать трагедии мирового масштаба. Мы желаем вам и вашим близким спокойствия, мира, добра, здоровья. И пусть никакая трагедия больше не коснется ваши семьи, — сказала заместитель префекта СЗАО.

Кроме того, Ирина Пахомова поблагодарила собравшихся за общественную работу в округе, а также за патриотическое воспитание молодежи, и вручила благодарности и почетные грамоты префекта самым активным членам Общественной организации инвалидов Чернобыля СЗАО г. Москвы

В рамках торжества для гостей был организован праздничный фуршет и концерт. Участники тех трагических событий делились воспоминаниями и рассказывали о том, как сложилась их судьба после взрыва реактора.

— На момент взрыва на ЧАЭС я был начальником химических войск Забайкальского военного округа. Уже на следующий день после трагедии я был направлен в Чернобыль в качестве начальника оперативной группы всех химических войск. Понимая сложившуюся обстановку, было жутко, но мы работали: разведывали радиационную обстановку, занимались организацией дезактивации территории и помещений станции и прилегающих зданий. Находясь в непосредственной зоне поражения, я получил облучение. Был направлен на лечение в госпиталь, — рассказал генерал-майор Иван ИвановичТабенков.

Сегодня в СЗАО проживают более 1400 инвалидов Чернобыля, ликвидаторов последствий аварии и их видов, вдов. Все они стоят на учете в районных управах, где получают поддержку и внимание.