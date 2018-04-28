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1 мая из-за демонстрации перекроют две улицы в СЗАО
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1 мая из-за демонстрации перекроют две улицы в СЗАО 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Движение на участках ряда улиц в ЦАО и СЗАО перекроют 1 мая для проведения праздничной демонстрации. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
На северо-западе ограничения введут на улицах Маршала Бирюзова и Маршала Василевского. Они будут полностью перекрыты с 13:00 до 17:30.
В центре движение будет затруднено на ул. Ильинка, ул. Варварка, Васильевском спуске, Москворецкой набережной, Кремлевской набережной, Большом Москворецком мосту с 6:30 до окончания мероприятия. На ул. Тверская от Пушкинской площади до ул. Охотный Ряд, ул. Охотный ряд, ул. Моховая с 9:00 до окончания мероприятия; на Калужской площади, ул. Большая Якиманка, ул. Большая Полянка, Малом и Большом Каменном мосту, Театральной площади с 11:00 до 15:00.
На ул. Заморенова, ул. Трехгорный Вал, ул. Красная Пресня с 13:00 до 16:30; ул. Маши Порываевой, проспекта Академика Сахарова с 13:00 до 16:00.
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