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Схему финансирования моста через Уду в Улан-Удэ определят после подготовки документов
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Схему финансирования моста через Уду в Улан-Удэ определят после подготовки документов 

ТАСС 1 час назад
УЛАН-УДЭ, 28 апреля. /ТАСС/. Схема финансирования строительства третьего моста через реку Уду в столице Бурятии будет определена после подготовки проектно-сметной документации (ПСД). Об этом сообщил в субботу журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.
Вопрос о строительстве моста подняла одна из журналисток на большой пресс-конференции президента 14 декабря 2017 года. Позже стало известно, что вопрос возведения объекта поручил проработать правительству РФ президент Владимир Путин — соответствующий пункт содержится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Мы дождемся результатов проектирования и тогда уже будем определять юридическую схему этого проекта, либо структурируя его исключительно за счет поддержки федерального бюджета — трансфертов в региональный дорожный фонд, либо в рамках других проектов, которые реализуются в нашей стране. Но это вопрос следующего этапа жизни этого проекта. По крайней мере, сегодня с момента начала проектирования можно сказать, что процесс реализации этого проекта уже начался", — сказал Соколов в Улан-Удэ после осмотра площадку строительства объекта.
Глава Бурятии Алексей Цыденов, в вою очередь, обратился к министру транспорта РФ с предложением выделить строительство третьего моста в Улан-Удэ в отдельный проект с самостоятельным финансированием.
По данным регионального правительства, в мае 2018 года по итогам конкурса будет определен проектировщик, который разработает ПСД моста. Завершение работ по ПСД намечено на 2019 год.
Новый 220-метровый мост с 4-полосным движением соединит Октябрьский и Железнодорожный районы, минуя центр города, что решит проблему заторов в центре города. Согласно проектному решению, пропускная способность моста составит 18 тыс. автомобилей в час. Таким образом транспортная структура Улан-Удэ получит новую магистраль, разгружающую существующие мосты по улице Бабушкина и по проспекту Автомобилистов, а также современные развязки, улучшающие безопасность и благоустройство сопредельных районов.
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