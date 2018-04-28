Схему финансирования моста через Уду в Улан-Удэ определят после подготовки документов

УЛАН-УДЭ , 28 апреля. / ТАСС /. Схема финансирования строительства третьего моста через реку Уду в столице Бурятии будет определена после подготовки проектно-сметной документации (ПСД). Об этом сообщил в субботу журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

Вопрос о строительстве моста подняла одна из журналисток на большой пресс-конференции президента 14 декабря 2017 года. Позже стало известно, что вопрос возведения объекта поручил проработать правительству РФ президент Владимир Путин — соответствующий пункт содержится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

"Мы дождемся результатов проектирования и тогда уже будем определять юридическую схему этого проекта, либо структурируя его исключительно за счет поддержки федерального бюджета — трансфертов в региональный дорожный фонд, либо в рамках других проектов, которые реализуются в нашей стране. Но это вопрос следующего этапа жизни этого проекта. По крайней мере, сегодня с момента начала проектирования можно сказать, что процесс реализации этого проекта уже начался", — сказал Соколов в Улан-Удэ после осмотра площадку строительства объекта.

Глава Бурятии Алексей Цыденов , в вою очередь, обратился к министру транспорта РФ с предложением выделить строительство третьего моста в Улан-Удэ в отдельный проект с самостоятельным финансированием.

По данным регионального правительства, в мае 2018 года по итогам конкурса будет определен проектировщик, который разработает ПСД моста. Завершение работ по ПСД намечено на 2019 год.

Новый 220-метровый мост с 4-полосным движением соединит Октябрьский и Железнодорожный районы, минуя центр города, что решит проблему заторов в центре города. Согласно проектному решению, пропускная способность моста составит 18 тыс. автомобилей в час. Таким образом транспортная структура Улан-Удэ получит новую магистраль, разгружающую существующие мосты по улице Бабушкина и по проспекту Автомобилистов, а также современные развязки, улучшающие безопасность и благоустройство сопредельных районов.