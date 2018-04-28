На Московской набережной в Чебоксарах появятся новые зоны отдыха

Проект, напомним, был признан одним из лучших по созданию комфортной среды, и вошел в федеральный реестр лучших практик.

В этом году работы развернутся на участке протяженностью 3,12 километра.

Строители обновят территорию в районе Свято-Троицкого монастыря, удлинят велодорожки, пешеходный бульвар. Появятся и новые зоны отдыха, их концепция сейчас прорабатывается.

Модернизация Московской набережной ведется с 2016 года. Сначала была обновлена территория длиной 800 метров, в 2017-м обустроили Центральный пляж.

Без недочетов, на которые обратили внимание жители города, не обошлось. Так, в технических проездах скапливались лужи, на бордюрах прогулочной зоны образовались трещины.

Как заявил главный инженер городского Управления ЖКХ и благоустройства Иван Кучерявый, по условиям муниципального контракта подрядчики берут на себя гарантийные обязательства в течение четырех лет.

Все выявленные дефекты будут устраняться в ближайшее время и за счет строительной компании.