Антироссийские санкции больше всего вредят Европе, считают в Госдуме

"Дело в том, что санкции наносят вред, конечно, всем странам, но в первую очередь европейским, и наносят урон гораздо больше, чем американским. В торговом балансе США торговля с Россией составляет всего лишь 0,75%, с европейскими странами, в том числе с Германией, — гораздо больше. Отношение к санкциям у США и европейских стран абсолютно разное. Позиция Меркель понятна, в том числе зависимость от США тоже понятна, поэтому они последовательно проводят свою позицию по вопросу смягчения санкций", — заявил РИА Новости Чепа.