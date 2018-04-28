Волгограду передали три трамвая «Татра» из Москвы

В трамвайное депо №5 в Волгограде прибыли из Москвы первые три вагона МТТА-2 с двухсторонним расположением дверей. В общей сложности «МЭТ» получит 33 единицы транспорта столичных коллег.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, перед выходом на линии вагоны пройдут обязательный этап наладки всех систем и обкатку. Отметим, что «Метроэлектротранс» получил транспорт проекта модернизации 2013 — 2014 года. Трамваи МТТА-2 были созданы для нескольких московских линий, не имеющих разворотных колец. После успешного использования вагонов столичные коллеги «МЭТа» решили дополнительно выпустить еще несколько для запланированных к восстановлению двух маршрутов. Спустя время планы поменялись, и от прокладки путей для трамваев было решено отказаться. В результате изготовленные сцепки с двухсторонним расположением дверей и со сменной кабиной не использовали по прямому назначению. Поэтому транспорт безвозмездно передали Волгограду, где его смогут полноценно использовать.

В общей сложности в 2018 году трамвайный парк Волгограда получит 63 энергосберегающего трамвая, в том числе 30 единиц транспорта, изготовленные уральским и белорусским производителями.