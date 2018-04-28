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Накануне майских праздников в кооперативе «Ветеран» отключили электричество
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Накануне майских праздников в кооперативе «Ветеран» отключили электричество 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Около 20 дачных кооперативов накануне майских праздников остались без света и воды, сообщает ГТРК «Ока».
Три дня назад в садовом товариществе «Ветеран» отключили электричество. Так как во многих домах электронасосы — люди остались еще и без воды. Для 30 семей, в том числе с маленькими детьми, которые живут здесь постоянно — это коммунальный коллапс.
Вскоре люди выяснили, что у «Ветерана» долг за электроэнергию в сумме 360 тысяч рублей. Те, кто живет здесь постоянно, говорят: платят за все исправно. Виноваты в долгах дачники.
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