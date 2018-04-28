Что даст поголовная «оцифровка» россиян

ЦБ. До конца нынешнего года правительство определится с механизмом присвоения каждому гражданину РФ индивидуального порядкового номера, сообщили «Известия» со ссылкой на источники в Минкомсвязи

Оцифровывать же россиян на практике начнут с 2019 года в рамках проекта федерального информационного ресурса, предложенного премьер-министром Дмитрием Медведевым

Такой номер заменит сразу несколько документов: паспорт, СНИЛС, ИНН и прочие.

Яйца в цифровой корзине

Сама по себе такая идея полезная, но в том виде, в каком она озвучена сейчас, остается много вопросов, сказал «Ридусу» сотрудник Федерации судебных экспертов Артем Соколов

«Минкомсвязи как будто ломится в открытую дверь и изобретает велосипед. Потому что присваивать гражданам РФ какие-то новые идентификационные номера совершенно избыточно. У каждого из россиян старше 14 лет такие номера уже есть: это номер паспорта. При желании, в качестве уникального номера можно использовать те же самые ИНН, СНИЛС, номер страхового медицинского полиса… Зачем городить огород с присвоением еще какого-то номера?» — удивляется он.

На самом деле, правительство России пытается сделать систему «учета и контроля» граждан похожей на ту, которая существует в ряде зарубежных стран, где такой уникальный персонификационный номер выдается каждому совершеннолетнему гражданину, и при этом внутренних паспортов в российском смысле не существует.

По мнению Артема Соколова, введение похожего документа в России вызвана тем, что различные ведомства в течение всех лет существования РФ выдавали гражданам «номера» каждый по своему внутреннему усмотрению, из-за чего каждый россиянин одновременно вынужден оперировать огромным количеством различных документов. Федеральный же информационный ресурс унифицирует эту разноголосицу — что, разумеется, будет комфортно и для граждан, и для чиновников.

«Шагом к введению универсального идентификатора может быть открытие по всей стране МФЦ «Мои документы», где всевозможные бюрократические операции как раз и совершаются в режиме «одного окна». Но встает вопрос о том, что каждое учреждение по всей стране, вплоть до самого отдаленного поселения, надо будет снабжать ридерами таких чипов — а этот процесс может растянуться на годы, учитывая размеры России», — говорит судебный эксперт.

На данный момент остается непонятным, как введение такого ID будет осуществляться технологически: будет ли это какая-то пластиковая карта или бумажный документ.

Первая карта комом

Нынешняя попытка правительства «оцифровать» граждан страны — уже не первая. С 2011 года активно продвигался аналогичный проект «универсальной электронной карты», инициатором которого также был Дмитрий Медведев (на тот момент в должности президента РФ).

Проект УЭК вышел даже на стадию практической реализации: в девяти регионах РФ эти карты выдавались всем желающим с 2013 года. Карта должна была заменить собой паспорт, банковскую карточку, СНИЛС и прочие данные гражданина.

Но, в отличие от нынешнего проекта, получение УЭК было делом добровольным, а реализовывало его коммерческое предприятие с тем же названием под патронажем Сбербанка (отсюда и его логотип на «аверсе» карты).

Возможно, именно по этой причине проект с треском провалился и был закрыт в 2017 году, когда было выдано уже 539 тысяч карт.

Хотя сайт АО «Универсальная электронная карта» до сих пор существует и обещает «постоянную доступность для взаимодействия», все указанные на нем телефоны компании отключены.

Куда делись выделенные на проект 170 млрд рублей, можно только предполагать. Пока АО УЭК еще подавало признаки жизни, его руководитель рассказывал, что 90% этих средств уходит на установку бесконтактных считывателей на транспорте и терминалах в государственных учреждениях, на отлаживание взаимодействия участников единой платежно-сервисной системы, подготовку технической инфраструктура, налаживание информационных каналов. То есть именно то, что Артем Соколов назвал «Ридусу» самым слабым местом внедрения такой системы в России.

Последнее сообщение на нем датировано 13 ноября 2017 года и представляет собой «некролог» компании: извещение об исключении АО «УЭК» из реестра операторов платежных систем.

В декабре 2016 года Госдума приняла закон, и президент Путин его подписал, об отмене универсальной электронной карты. Учитывая провал первой попытки, сложно давать какие-то гарантии, что вторая станет более успешной.

Электронная гипотеза

Очень сложно комментировать проект, который на сегодня существует исключительно в рамках гипотезы, вздыхает руководитель портала «Электронное государство» Андрей Анненков.

«Предыдущий проект, УЭК, провалился не по технологическим, а по организационным причинам: носитель информации был создан, инфраструктура также создавалась, но слабым местом оказалось их наполнение, которое полностью отдали на откуп регионам. По-моему, только в Тульской области власти сумели на эти носители записать весь необходимый местным жителям функционал — от банковских счетов до проездных документов», — рассказал он «Ридусу».

Москве , например, это проект не пошел потому, что он полностью дублировал уже отлично работающую «социальную карту москвича». В других регионах также нашлись свои причины.

Кроме того, в УЭК была по умолчанию «зашита» платежная система «Про 100», которая, по словам Анненкова, являла собой «смех и слезы» и тоже умерла после введения полноценной платежной системы «Мир».