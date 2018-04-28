Суд встал на сторону Минэкологии Подмосковья по делу о незаконной недродобыче

Два суда подтвердили правоту Минэкологии Подмосковья в спорах с недобросовестными недродобытчиками из Рузского округа и Коломенского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Минэкологии выиграло две судебных тяжбы с предприятиями, которые добывали общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ) с нарушениями лицензионных условий. Соответствующие вердикты вынесли Арбитражный суд Московской области и Десятый арбитражный апелляционный суд», — говорится в сообщении.

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, ООО «Рузский КНМ» и ООО «Агропромнеруд» были оштрафованы на общую сумму 610 тысяч рублей за нарушения условий лицензии.

Первое предприятие, добывавшее песчано-гравийную смесь в Рузском городском округе, не соблюдало оговоренный в лицензии объем добычи; второе в Коломенском городском округе добывало песок на землях сельскохозяйственного назначения, не переведя их в категорию земель, предназначенных для добычи ОПИ.

«Оба нарушителя пытались опротестовать наказание в судебном порядке, однако суды подтвердили правоту экологов», — заключил министр.