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Суд встал на сторону Минэкологии Подмосковья по делу о незаконной недродобыче
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Суд встал на сторону Минэкологии Подмосковья по делу о незаконной недродобыче 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Два суда подтвердили правоту Минэкологии Подмосковья в спорах с недобросовестными недродобытчиками из Рузского округа и Коломенского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
«Минэкологии выиграло две судебных тяжбы с предприятиями, которые добывали общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ) с нарушениями лицензионных условий. Соответствующие вердикты вынесли Арбитражный суд Московской области и Десятый арбитражный апелляционный суд», — говорится в сообщении.
Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, ООО «Рузский КНМ» и ООО «Агропромнеруд» были оштрафованы на общую сумму 610 тысяч рублей за нарушения условий лицензии.
Первое предприятие, добывавшее песчано-гравийную смесь в Рузском городском округе, не соблюдало оговоренный в лицензии объем добычи; второе в Коломенском городском округе добывало песок на землях сельскохозяйственного назначения, не переведя их в категорию земель, предназначенных для добычи ОПИ.
«Оба нарушителя пытались опротестовать наказание в судебном порядке, однако суды подтвердили правоту экологов», — заключил министр.
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