Названы причины инцидента на газопроводе в Оренбуржье

Сегодня утром жители восточного района Оренбурга ощутили сильный запах газа. Детей в школах спешно отпустили домой, а в появившемся вскоре сообщении управления МЧС жителей призвали не выходить на улицу и закрыть окна и двери.

По официальной информации, в селе Паника Оренбургского района произошла утечка на нефтяной скважине. Ближе к обеду появились первые данные о возможных причинах происшествия — разгерметизация трубопровода.

Превышение ПДК по сероводороду и углеводороду в пределах областного центра наблюдалось до 12.00. На самом месте аварии зафиксирован разлив нефти на территории 250 кв.м. К вечеру планируется полностью завершить все ремонтные работы, а также выполнить рекультивацию пораженной почвы. Остатки газа, согласно технологии, должны быть сожжены.