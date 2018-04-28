Названы причины инцидента на газопроводе в Оренбуржье 

Сегодня утром жители восточного района Оренбурга ощутили сильный запах газа. Детей в школах спешно отпустили домой, а в появившемся вскоре сообщении управления МЧС жителей призвали не выходить на улицу и закрыть окна и двери.
По официальной информации, в селе Паника Оренбургского района произошла утечка на нефтяной скважине. Ближе к обеду появились первые данные о возможных причинах происшествия — разгерметизация трубопровода.
Превышение ПДК по сероводороду и углеводороду в пределах областного центра наблюдалось до 12.00. На самом месте аварии зафиксирован разлив нефти на территории 250 кв.м. К вечеру планируется полностью завершить все ремонтные работы, а также выполнить рекультивацию пораженной почвы. Остатки газа, согласно технологии, должны быть сожжены.
В 23 мкр-не Оренбурга и селе Ивановка дежурят бригады экологов. Угрозы жизни и здоровью жителей нет. Пациенты с отравлением газом в больницы не поступали.