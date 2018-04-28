Ещё
Названы причины инцидента на газопроводе в Оренбуржье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы причины инцидента на газопроводе в Оренбуржье 

ProOren 1 час назад
Сегодня утром жители восточного района Оренбурга ощутили сильный запах газа. Детей в школах спешно отпустили домой, а в появившемся вскоре сообщении управления МЧС жителей призвали не выходить на улицу и закрыть окна и двери.
По официальной информации, в селе Паника Оренбургского района произошла утечка на нефтяной скважине. Ближе к обеду появились первые данные о возможных причинах происшествия — разгерметизация трубопровода.
Превышение ПДК по сероводороду и углеводороду в пределах областного центра наблюдалось до 12.00. На самом месте аварии зафиксирован разлив нефти на территории 250 кв.м. К вечеру планируется полностью завершить все ремонтные работы, а также выполнить рекультивацию пораженной почвы. Остатки газа, согласно технологии, должны быть сожжены.
В 23 мкр-не Оренбурга и селе Ивановка дежурят бригады экологов. Угрозы жизни и здоровью жителей нет. Пациенты с отравлением газом в больницы не поступали.
ProOren: последние новости
В Оренбурге начали курсировать дачные автобусы Теперь для оренбуржцев появилась карты пыльцы для аллергиков В трех районах Оренбуржья изъяли 211 кг мяса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте65
«Он не должен был сесть»10
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»50
Медведев выступит в последний раз в нынешней должности85
Трамп и Меркель «проехались» по России365
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение