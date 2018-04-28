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Рогозин считает лицензирование центров подготовки моряков запутанным
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Рогозин считает лицензирование центров подготовки моряков запутанным 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛИВАДИЯ (Крым), 28 апр — РИА Новости. Существующая практика лицензирования образовательных организаций является запутанной, этот «морской узел» необходимо развязать или разрубить, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Подготовка кадров для осуществления морской деятельности России, включая подготовку кадров для рыболовства, обсуждается в ходе совещания членов Морской коллегии при правительстве России в Ливадии. Практика лицензирования образовательных организаций по подготовке моряков имеет ряд существенных недостатков, отметил во вступительном слове Рогозин.
"В итоге имеющая лицензию, выданную Рособрнадзором, образовательная организация, подведомственная Росморречфлоту или Росрыболовству, в дальнейшем при невыполнении требований конвенции не может получить признание Минтранса. Такая вот интересная, запутанная история. Как следствие выпускники таких образовательных организаций не смогут получить рабочий диплом или работать на судах", — сказал Рогозин.
Он отметил, что Росрыболовство и Росморречфлот не участвуют в выдаче лицензий на право ведения образовательной деятельности, а Минобрнауки практически не учитывает требования указанной конвенции.
"Этот затянутый морской узел надо либо развязать, либо жестко разрубить", — сказал Рогозин.
Общий контингент обучающихся по линии Росрыболовства составляет более 40 тысяч человек, по линии Росморречфлота — 55 тысяч человек. В настоящее время в образовательных комплексах Росрыболовства более четырех тысяч человек составляют курсанты, которые обучаются по программам подготовки плавсостава, сказал Рогозин.
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