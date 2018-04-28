Кто и за что убил советского авиаконструктора Бережного

Об этом загадочном убийстве написаны многочисленные статьи в печатных и электронных СМИ, а в конце 2017 года телеканал «Россия» показал документальный фильм-расследование «Бомба для главного конструктора». Однако никому из авторов этих материалов так и не удалось ответить на главные вопросы: кто же все-таки заказал и убил в феврале 1981 года главного конструктора Куйбышевского конструкторского бюро автоматических систем Минавиапрома СССР (ККБАС) Игоря Александровича Бережного.

Как убили конструктора

Как писало издание «Самарское обозрение», Бережной погиб 4 февраля 1981 года в Москве , где находился в служебной командировке. Из столицы конструктора кто-то попросил привезти лекарства. И когда Бережной сел в машину и открыл коробку, взрыв разнес автомобиль на части. Тело убитого конструктора было настолько обезображено, что покойного хоронили в закрытом гробу. Водителя ученого контузило, больше в результате сработавшего взрывного устройства никто не пострадал.

Кем он был Профессор, доктор наук И. А. Бережной с 1972 года возглавлял ККБАС, которое ранее называлось ОКБ «Шасси самолетов и вертолетов». Как специалиста его ценили такие авиаконструкторы, как А. Туполев, О. Антонов и В. Мясищев. Он был автором свыше 200 научных разработок в области авиастроения. Наибольшую известность конструктору принесла лазерная система посадки самолетов «Глиссада». Однако, как пишет издание «Волжская коммуна», сразу же после убийства Бережного (расследование велось КГБ) в его конструкторском бюро вскрылись многочисленные махинации, в которых фигурировали подчиненные Игоря Александровича. Следователи утверждали, что Бережной не мог не знать об этих преступлениях. Сотрудники секретного КБ, судя по результатам следствия, в больших масштабах присваивали выделяемые для бюро товарно-материальные ценности, главным образом советский дефицит того времени: от мебели и телевизоров до импортной кино— и фотопленки. По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Общая сумма нанесенного государству ущерба составила свыше 20 тысяч рублей.

Основные версии покушения

Это убийство называют первым заказным в истории позднего СССР. Бережной занимал высокое положение в Куйбышеве , его прочили в секретари горкома партии. По обвинению в мошенничестве арестовали четверых подчиненных главного конструктора КБ. При задержании один из них успел отравиться, другой воткнул в себя нож, но его откачали. Куйбышевский судья А. А. Щупаков, занимавшийся разбирательством данного дела, уверял в своем интервью «Волжской коммуне», что Бережной явно помогал списывать ценности. По одной из версий, прозвучавшей в фильме «Бомба для главного конструктора» от лица бывших конструкторов, работавших в ККБАС, заказное убийство было связано именно с незаконной деятельностью КБ. В частности, самолеты секретного предприятия часто использовались не по назначению партийной верхушкой Куйбышева, якобы в этой авиатехнике была заинтересована мафия, собиравшаяся перевозить на ней некие грузы.

«Самарское обозрение» приводит и экзотическую гипотезу убийства Бережного, которая связана с любимой бортпроводницей Л. И. Брежнева. Единственный доживший до наших дней фигурант уголовного дела, возбужденного по факту злоупотреблений в ККБАС, В. Нехорошев, получивший условный срок, считает, что Бережного просто показательно убрали, чтобы другие видные советские конструкторы «не высовывались». Якобы системой «Глиссада», разработанной под руководством Игоря Александровича, очень интересовались американцы, и они хотели переманить ученого в США . Противники этой версии утверждают, что ничего особенного в «Глиссаде» не было, более того, ее параметры в свое время публиковала «Правда».