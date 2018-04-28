Бухгалтерам— частникам дали три дня на доклад о необычной сделке в Росфинмониторинг

Росфинмониторинг опубликовал рекомендации по исполнению антиотмывочного закона предпринимателям в области бухуслуг.

К таковым Служба относит юрлиц и ИП, которые, представляя интересы клиента:

— совершают сделки с недвижимостью и долями в предприятиях;

— администрируют денежные потоки и операции с имуществом клиентов;

— осуществляют контроль над счетами;

— организуют создание предприятий и их работу, в том числе соответствующее финансирование.

Указанным категориям бизнеса вменяется обязанность ввести и соблюдать правила внутреннего контроля, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 № 667.

Для этого необходимо назначить ответственного за исполнение регламента сотрудника, не имеющего действующих судимостей за правонарушения в отношении госвласти.

Квалификация в области борьбы с терроризмом указанного работника должна поддерживаться на высоком уровне, для этого его нужно обучать в порядке, установленном Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203.

Информацию о клиентах и сделках предприятий в сфере бухуслуг необходимо фиксировать и хранить, а при наличии подозрений сообщать в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней.

Критерии для отнесения операций к необычным можно использовать указанные в Приказе Службы от 08.05.2009 № 103.

Кроме прочего, сопровождающему финансы клиентов бизнесу, указали на необходимость подключения к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга.