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Вице-губернатор Болдин проинспектировал реставрацию «Дома купца Никитина» в Краснодаре
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Вице-губернатор Болдин проинспектировал реставрацию «Дома купца Никитина» в Краснодаре 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 28 апр. — Новая Кубань. Старинный особняк, построенный в конце XIX века, был отдан под реставрацию в начале 2017 года. Стоимость муниципального контракта составила почти 50 млн рублей. В декабре прошлого года подрядчик сдал объект, однако спустя несколько месяцев активисты ОНФ (Общероссийский народный фронт — прим. «НК») выявили разрушения в фасаде здания. Как позже сообщил журналистам руководитель Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Роман Семихатский, специалисты ведомства еще раньше обнаружили дефекты и уже связались с подрядчиков, который обязался все исправить. Сегодня в «Доме купца Никитина» побывал заместитель главы администрации края Сергей Болдин. Вице-губернатор полностью осмотрел здание, отметив, что внутри ремонт не вызывает нареканий. Он заметил, что прежний вид интерьеров был точно воссоздан, а это является обязательным условием при реставрации объектов культурного наследия. ; Роман Семихатский сообщил Болдину, что штукатурка фасада здания будет восстановлена уже в конце этого мая. После этого запланировано торжественное открытие отреставрированного особняка. В настоящее время в «доме купца Никтина» расположена консерватория Краснодарского государственного института культуры.
*В Краснодаре «Дом купца Никитина» начал сыпаться спустя 3 месяца после дорогостоящей реставрации
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