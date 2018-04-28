В Москве правительство Кировской области и ГК «Ростех» прорабатывают вопрос финансового оздоровления завода в Сосновке

27 апреля в Москве прошло совещание по восстановлению деятельности Сосновского судостроительного завода.

Принимая во внимание значимость ОАО «Сосновский судостроительный завод» для Кировской области, правительство в рамках имеющихся полномочий и в соответствии с действующим законодательством содействует в восстановлении производственной деятельности предприятия.

Так, для оказания финансовой поддержки предприятию, региональные власти обратились к руководству ГК «Ростех». Стороны рассмотрели оптимальные варианты действий по выводу предприятия из критической ситуации, обсудили дальнейшее сотрудничество по сохранению завода, а также перспективы загрузки его производственных мощностей.

В начале года арбитражный суд Кировской области прекратил производство по делу о признании Сосновского судостроительного завода банкротом. Ранее правительство Кировской привлекло к оздоровлению ССЗ стратегического партнера — ГК «Ростех». Госкорпорация в лице «РТ-Капитал» предоставила предприятию 20 млн рублей займа на льготных условиях, что позволило возобновить работу завода и погасить задолженность перед основными кредиторами.

Фото — пресс-центр Правительства Кировской области