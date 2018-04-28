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В Москве правительство Кировской области и ГК «Ростех» прорабатывают вопрос финансового оздоровления завода в Сосновке
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В Москве правительство Кировской области и ГК «Ростех» прорабатывают вопрос финансового оздоровления завода в Сосновке 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
27 апреля в Москве прошло совещание по восстановлению деятельности Сосновского судостроительного завода.
Участие в заседании приняли заместитель председателя правительства Кировской области Максим Кочетков, заместитель генерального директора ГК «Ростех» Александр Назаров, директор ООО «РТ-Капитал» Кирилл Федоров, и.о. министра промышленной политики Андрей Перескоков, министр имущественных отношений и инвестиционной политики области Артем Сурженко и заместитель министра промышленной политики региона Артем Нопин.
Принимая во внимание значимость ОАО «Сосновский судостроительный завод» для Кировской области, правительство в рамках имеющихся полномочий и в соответствии с действующим законодательством содействует в восстановлении производственной деятельности предприятия.
Так, для оказания финансовой поддержки предприятию, региональные власти обратились к руководству ГК «Ростех». Стороны рассмотрели оптимальные варианты действий по выводу предприятия из критической ситуации, обсудили дальнейшее сотрудничество по сохранению завода, а также перспективы загрузки его производственных мощностей.
В начале года арбитражный суд Кировской области прекратил производство по делу о признании Сосновского судостроительного завода банкротом. Ранее правительство Кировской привлекло к оздоровлению ССЗ стратегического партнера — ГК «Ростех». Госкорпорация в лице «РТ-Капитал» предоставила предприятию 20 млн рублей займа на льготных условиях, что позволило возобновить работу завода и погасить задолженность перед основными кредиторами.
Фото — пресс-центр Правительства Кировской области
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