Ещё
В Саратове прошел конкурс детского рисунка «Умей сказать НЕТ!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратове прошел конкурс детского рисунка «Умей сказать НЕТ!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Цель конкурса, организованного УМВД России по г. Саратову совместно с комитетом по образованию городской администрации, — популяризация здорового образа жизни.
Участниками конкурса стали учащиеся 5-11 классов общеобразовательных школ Саратова. В своих работах ребята с помощью красок и карандашей отразили свою приверженность к здоровому образу жизни, негативное отношение к вредным привычкам, а также признались в любви к родному городу, высказались за толерантность и неприятие экстремистской деятельности.
Конкурс проводился по четырем номинациям: «Умей сказать НЕТ!», «Правильный выбор — здоровый образ жизни», «Саратов — территория здоровья», «За интересную идею». В отборочном этапе приняли участие свыше 10 тысяч учащихся. 126 лучших работ были отобраны на городской финальный этап.
В итоге компетентное жюри определило и наградило 24 победителей. Церемонию награждения сопровождал праздничный концерт, подготовленный воспитанниками «Центра внешкольной работы».
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Сотрудники полиции провели для учеников младших классов интерактивное занятие «Безопасное лето» Полицейские провели для орловских студентов квест-игру «Скажи наркотикам - нет» В Самарской области полицейские продолжают Неделю добрых дел
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте74
«Он не должен был сесть»12
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»52
Медведев выступит в последний раз в нынешней должности97
Лавров сделал заявление года24
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение