В Саратове прошел конкурс детского рисунка «Умей сказать НЕТ!»

Участниками конкурса стали учащиеся 5-11 классов общеобразовательных школ Саратова. В своих работах ребята с помощью красок и карандашей отразили свою приверженность к здоровому образу жизни, негативное отношение к вредным привычкам, а также признались в любви к родному городу, высказались за толерантность и неприятие экстремистской деятельности.

Конкурс проводился по четырем номинациям: «Умей сказать НЕТ!», «Правильный выбор — здоровый образ жизни», «Саратов — территория здоровья», «За интересную идею». В отборочном этапе приняли участие свыше 10 тысяч учащихся. 126 лучших работ были отобраны на городской финальный этап.

В итоге компетентное жюри определило и наградило 24 победителей. Церемонию награждения сопровождал праздничный концерт, подготовленный воспитанниками «Центра внешкольной работы».