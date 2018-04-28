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В майские праздники на реках Башкирии выставят пять спасательных постов
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В майские праздники на реках Башкирии выставят пять спасательных постов 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Спасатели Башкирии готовятся к туристическому сезону: в майские праздники на особо опасных речных маршрутах МЧС РБ выставит три временных спасательных поста.
На реки Малый Инзер («Айгирские пороги»), Большой Инзер (шивера Сарышта) и Сакмара (порог Яман-Таш) они выйдут дважды — с 28 апреля по 3 мая и с 5 по 10 мая.
Еще два поста организуют спасатели Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России. С 28 апреля по 3 мая и с 5 по 9 мая они будут дежурить на Зилиме (порог Кысык) и Лемезе (порог Черная речка).
— Дежурства устанавливаются в целях профилактики несчастных случаев на воде, — рассказали в пресс-службе ГК ЧС по Башкирии.
Как отмечают спасатели, основная причина несчастных случаев на воде — неорганизованность туристов, недостаточность экипировки и употребление алкоголя.
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