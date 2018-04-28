На Нововоронежской АЭС рассказали об инновационном энергоблоке

28 апреля в 5 час.15 мин. энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2 (блок №6 НВАЭС) поколения «3+» включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР). ППР — это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания работоспособного состояния оборудования.

В ходе ППР была проведена первая перегрузка ядерного топлива в активной зоне реактора после сдачи энергоблока в промышленную эксплуатацию в 2017 году. В соответствии с расчетами была сформирована активная зона реактора для второй топливной загрузки — произведены перестановки тепловыделяющих сборок (ТВС) и осуществлена замена части ТВС. Тепловыделяющие сборки изготовлены на предприятии Росатома АО «ТВЭЛ» — это единственный поставщик ядерного топлива для всех российских АЭС.

Также в рамках планово-предупредительного ремонта был проведён средний ремонт основного и вспомогательного оборудования реакторного и турбинного отделений.

«На инновационном энергоблоке поколения «3+» это первый ППР с перегрузкой ядерного топлива. Все работы выполнены согласно установленным нормам и правилам Персонал получил неоценимый опыт по выполнению ремонтных работ энергоблока», — сообщил, комментируя событие, директор Нововороронежской АЭС Владимир Поваров

Очередной планово-предупредительный ремонт оборудования пройдет в следующем году.

Радиационный фон в районе расположения НВАЭС и прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.