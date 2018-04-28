Региональный минтранс потратит более 65 миллионов рублей на содержание дорог у «Самара Арены»

Министерство транспорта Самарской области объявило торги на содержание дорог возле стадиона «Самара Арена». Соответствующий электронный аукцион размещен на сайте госзакупок.

Речь идет о содержании улиц Дальняя, Арена 2018, 1 и 2 Стадионные. В указанный перечень также входят семь близлежащих проездов.

Согласно опубликованным данным, сумма контракта составляет около 65,5 миллиона рублей. Средства будут выделены из областного бюджета. За указанную сумму подрядчику необходимо осуществлять контроль за внешним видом и работоспособностью светофорных объектов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области и линий электроосвещения. Подрядчик также обязан обеспечивать порядок и чистоту на тротуарах, дорогах и газонах.

«Согласно условиям данного договора, подрядчик обязуется следить за чистотой стен в подземном пешеходном переходе, расположенном по улице Арена 2018, своевременно ремонтировать лавочки и выгружать мусор из урн», — говорится в приложении.

Работы по содержанию автомобильных дорог выполняются подрядчиком с момента заключения контракта до 15 ноября текущего года. Заявки будут приниматься до 14 мая. Проведение аукциона намечено на 18 число.