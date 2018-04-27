Меркель: саммит лидеров КНДР и Южной Кореи стал первым шагом на пути к решению конфликта 

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи является первым шагом на пути к решению конфликта, на Корейском полуострове следует создать свободную от атомного оружия зону. Об этом заявила в пятницу в Вашингтоне канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
"Мы встречаемся в день, когда становится очевидно, что сила, на которую делал ставку президент Трамп, сохранение санкций против КНДР привели к успеху", — сказала она.
"Встреча между президентом Южной Кореи Мун (Чжэ Ином) и Ким Чен Ыном была первым первым шагом на пути, который, стоит надеяться, продолжится", — подчеркнула Меркель. «Мы будем бдительно следить за прекращением нуклеаризации и созданием на Корейском полуострове безъядерной зоны», — отметила она.