Меркель: саммит лидеров КНДР и Южной Кореи стал первым шагом на пути к решению конфликта

"Мы встречаемся в день, когда становится очевидно, что сила, на которую делал ставку президент Трамп, сохранение санкций против КНДР привели к успеху", — сказала она.