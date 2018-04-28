Медведев пообещал принимать решения для развития российской медицины

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Россия перешла в категорию стран с развитой современной медициной, но отрасль еще надо развивать. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

"Мы действительно уже перешли в категорию стран, у которых относительно развитая современная медицина. Она не идеальная, конечно, это мы понимаем. И обязательно будем принимать решения для того, чтобы эта медицина развивалась и дальше", — отметил он.

Глава кабмина напомнил, что продолжительность жизни в России выросла за последние годы и сейчас составляет практически 73 года, что стало одним из следствий развития медицины в РФ. Если еще в 2007 году, по его словам, в стране проводилось 100 тыс. высокотехнологичных медицинских операций, «на которые очередь [стояла] и которые, по сути, [решали] вопрос жизни и смерти», то сейчас их делают миллион, причем не только в крупных городах, а практически в каждом региональном центре. Кроме того, за прошедшие годы было построено большое количество сельских амбулаторных центров, а также сеть перинатальных центров, с появлением которых связано и увеличение рождаемости.

Глава кабмина обратил внимание на то, что качество жизни населения зависит не только от медицины, но и от доходов. «Если говорить про доходы, очень важно было сделать так, чтобы они не свалились, особенно в этой драматической ситуации с кризисом и санкциями. И, насколько это возможно, мы этого постарались достичь», — добавил он.

В частности, напомнил премьер, одним из важнейших решений правительства стало то, что «минимальный размер оплаты труда у нас в настоящий момент приравнен к прожиточному минимуму — и эта норма начинает действовать прямо сейчас». Медведев подчеркнул, что такого не было и в советский период, так как «эти показатели не рассчитывались в том виде, в котором они рассчитываются сегодня». «Эти 25 лет минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума отставал иногда довольно-таки драматически, а сейчас они приравнены. Это не огромные деньги, но это стандарты, и их обязательно нужно соблюдать», — сказал премьер.