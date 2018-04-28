Ткачев: Украинская власть отрабатывает на цыганах легализацию погромов нацменьшинств

Думать, что атаки на ромов в Киеве это простой эксцесс нашей сумасшедшей действительности — большая и опасная ошибка.

Просто потому, что С-14 является не просто тусовкой маргиналов, а неформальной частью репрессивной машины государства. Если вы читаете о том, что С-14 сделали то или это, знайте, что они получили на это добро в официальных структурах, если не действовали по их указке изначально.

Поэтому вопрос надо ставить так: кому и зачем понадобились погромы ромов? Ответ, думаю, такой: целью является легализация погромов в принципе. Ромы — лишь наиболее удобная цель для начала.

Почему ромы? Объяснять, думаю, не нужно. Очень мало кто любит ромов. Даже я, лишённый ксенофобии как аспекта мышления, нередко испытываю негативные эмоции, сталкиваясь с ними в естественной для многих из них среде обитания. Думаю, что ромы являются самым нелюбимым нацменьшинством в Украине . Т.е. насилию против них будет сочувствовать — пусть и подспудно — минимальное число людей. Именно поэтому на роль первых жертв погромов осознанно и с дальним прицелом избраны именно они.

Ну а когда сам факт погромов будет признан сначала почти приемлемым, затем допустимым и в итоге благотворным, придёт очередь громить и места компактного проживания других нацменьшинств.

Зачем это власти? Затем, зачем погромы нужны любой власти: отвлечь внимание от собственных боков и направить протестную энергию в безопасное (для власти) русло.

Ну а ромы… всякий раз, когда вы испытываете негативные эмоции в связи с самим фактом их существования, вы должны понимать: они таковы не потому, что им не дано другое, а лишь потому, что мы (в лице государства) позволяем им такими быть. Нищета, отсутствие даже школьного образования, отсутствие банальной интегрированности в общество — всё это порождает дурные наклонности, которые, в свою очередь, порождают нашу негативную реакцию. Размежевание усиливается, неприязнь усугубляется. Создаётся замкнутый круг ненависти. Ситуация заходит в тупик.

Я не только не собираюсь делать вид, что ромской проблемы нет, но и настаиваю на её решении даже жёсткими методами. Но эти методы должны быть направлены на социализацию, а не на дальнейшую изоляцию ромов — вплоть до принудительного изъятия детей из семей, где им не обеспечиваются законодательно установленные социальные стандарты гигиены, образа жизни и образования.

Что же до тех, кто считает, что проблему можно решить погромами, то они сами являются куда большей проблемой. И с ней нужно бороться не менее решительно.