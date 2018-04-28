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Более 4,3 тыс. РЭС с нарушениями выявлено Роскомнадзором у операторов «большой четверки» в январе-марте
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Более 4,3 тыс. РЭС с нарушениями выявлено Роскомнадзором у операторов «большой четверки» в январе-марте 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 4,3 тыс. радиоэлектронных средств (РЭС), работающих с нарушениями, выявила Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) у операторов «большой четверки» в I квартале 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В I квартале 2018 г. у операторов «большой четверки» выявлено более 4,3 тыс. РЭС, которые работали с нарушениями порядка и правил использования радиочастотного спектра. Это на 4% меньше показателей за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Уточняется, что у ПАО «Вымпелком» выявлено 1 тыс. 483 РЭС, эксплуатирующихся с нарушениями, что (на 185 меньше, чем годом ранее), у ПАО «МегаФон» — 1 тыс. 246 РЭС (на 308 меньше, чем годом ранее). Отмечается, что примерно на том же уровне остаются показатели у ООО «Т2 Мобайл» — 355 РЭС (на 39 больше, чем годом ранее). У ПАО «МТС» возросло количество РЭС, которые работают с нарушениями, до 1 тыс. 218 (на 271 больше, чем годом ранее).
«Большинство нарушений (65%) связано с эксплуатацией операторами связи не разрешенных для использования РЭС. При этом по сравнению с I кварталом прошлого года подобных нарушений стало на 8% меньше. По всем случаям нарушений приняты меры в соответствии с законодательством о связи и КоАП Российской Федерации», — добавили в пресс-службе.
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