Более 4,3 тыс. РЭС с нарушениями выявлено Роскомнадзором у операторов «большой четверки» в январе-марте

«В I квартале 2018 г. у операторов «большой четверки» выявлено более 4,3 тыс. РЭС, которые работали с нарушениями порядка и правил использования радиочастотного спектра. Это на 4% меньше показателей за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у ПАО «Вымпелком» выявлено 1 тыс. 483 РЭС, эксплуатирующихся с нарушениями, что (на 185 меньше, чем годом ранее), у ПАО «МегаФон» — 1 тыс. 246 РЭС (на 308 меньше, чем годом ранее). Отмечается, что примерно на том же уровне остаются показатели у ООО «Т2 Мобайл» — 355 РЭС (на 39 больше, чем годом ранее). У ПАО «МТС» возросло количество РЭС, которые работают с нарушениями, до 1 тыс. 218 (на 271 больше, чем годом ранее).