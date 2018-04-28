В Юрье нашли тело военного: о пропаже мужчины супруга сообщила спустя 4 дня

27 апреля в поселке Юрья в кювете в районе улицы Октябрьской обнаружено тело мужчины.

38-летний военнослужащий пропал в воскресенье, 22 апреля. Об этом рассказал progorod43.ru со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Около 12:30 мужчина вышел из дома и пошел в гости к младшему брату.

Около 18 часов он вышел от брата, но до дома так и не дошел. О его пропаже сообщила супруга в четверг, 26 апреля.

«Мужчина родом из Уржумского района. У него остались жена, двое детей. Говорят, в последний раз его видели в магазине», — рассказали знакомые военного.

Тело было обнаружено между автомобильной и железной дорогой в кювете. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет.

Фото — progorod43.ru