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В Юрье нашли тело военного: о пропаже мужчины супруга сообщила спустя 4 дня
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В Юрье нашли тело военного: о пропаже мужчины супруга сообщила спустя 4 дня 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
27 апреля в поселке Юрья в кювете в районе улицы Октябрьской обнаружено тело мужчины.
38-летний военнослужащий пропал в воскресенье, 22 апреля. Об этом рассказал progorod43.ru со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Около 12:30 мужчина вышел из дома и пошел в гости к младшему брату.
Около 18 часов он вышел от брата, но до дома так и не дошел. О его пропаже сообщила супруга в четверг, 26 апреля.
«Мужчина родом из Уржумского района. У него остались жена, двое детей. Говорят, в последний раз его видели в магазине», — рассказали знакомые военного.
Тело было обнаружено между автомобильной и железной дорогой в кювете. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет.
В Следственном комитете сообщили, что причина смерти мужчины устанавливается.
Фото — progorod43.ru
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