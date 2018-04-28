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В Уфе должники по оплате ЖКХ вышли убирать улицы
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В Уфе должники по оплате ЖКХ вышли убирать улицы 

Парламентская газета 43 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Жители Уфы, имеющие долги по оплате услуг ЖКХ, 28 апреля вышли на уборку городских улиц. Такую альтернативу разбирательства в суде управляющие компании предложили гражданам, вовремя не оплатившим счета, передаёт ОТР.
Коммунальщики от этой схемы только выигрывают — во-первых, решается проблема с дефицитом кадров коммунальных служб, во-вторых таким образом они возвращают средства. Треть свободных вакансий в базе центров занятости Уфы относится как раз к сфере жилищно-коммунального хозяйства. Требуются электрики, дворники, слесари и кровельщики.
При этом должники сами решают, какой процент от их заработка при уборке улиц идёт на погашение задолженности по ЖКХ, а какой — на отчисление. На данный момент долги по оплате коммунальных счетов имеет более семи тысяч уфимцев.
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