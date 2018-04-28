В Уфе должники по оплате ЖКХ вышли убирать улицы

Жители Уфы , имеющие долги по оплате услуг ЖКХ, 28 апреля вышли на уборку городских улиц. Такую альтернативу разбирательства в суде управляющие компании предложили гражданам, вовремя не оплатившим счета, передаёт ОТР.

Коммунальщики от этой схемы только выигрывают — во-первых, решается проблема с дефицитом кадров коммунальных служб, во-вторых таким образом они возвращают средства. Треть свободных вакансий в базе центров занятости Уфы относится как раз к сфере жилищно-коммунального хозяйства. Требуются электрики, дворники, слесари и кровельщики.

При этом должники сами решают, какой процент от их заработка при уборке улиц идёт на погашение задолженности по ЖКХ, а какой — на отчисление. На данный момент долги по оплате коммунальных счетов имеет более семи тысяч уфимцев.