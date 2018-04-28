Общественный транспорт обойдется Екатеринбургу в 411 млн рублей

Администрация Екатеринбурга вновь занялась поиском подрядчика, который организует перевозки пассажиров общественным транспортом. На осуществление работ городские власти планируют потратить 411 млн рублей, об этом сообщает в субботу, 28 апреля, «АиФ-Урал»

Мэрия уральской столицы объявила о начале аукциона на поиск подрядчика, который организует регулярные перевозки пассажиров. Перевозчика ищут сразу на 32 автобусных маршрута: №1, 5,10, 11, 11М, 13, 13А, 17, 18, 21, 23, 28, 29, 31, 32, 43, 45, 50, 54, 56, 56Б, 57, 57А, 59, 60, 61, 76, 85 и 95. Контракт заключается на срок до 30 июня 2019 года. Подрядчик должен иметь лицензию на осуществление перевозок пассажиров автотранспортом и обеспечить обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни и здоровью людей.

Всего необходимо предоставить 297 автобусов большого, среднего и малого класса. В них должны быть системы информирования: электронные и голосовые, информационные сообщения через микрофон должен озвучивать водитель.

Планируется, что за 14 месяцев пробег всех транспортных средств составит больше 164 млн километров. При этом стоимость одного километра пробега составит 25 рублей. Автобусы должны будут перевезти 19,7 млн пассажиров по полному тарифу и 19,8 млн пассажиров — по льготному.

Также в документации указано, какие случаи могут расцениваться как нарушения контракта. среди них: несоблюдение маршрута, невыполнение диспетерских указаний, долгая посадка пассажиров, не имеющая на то причин, осуществление водителем продажи билетов во время движения автобуса, грязь и коррозия на внешних и внутренних поверхностях кузова, замусоренный салон. Кроме того, нарушениями признаются надписи, рисунки и объявления, не относящиеся к рекламе, грязные или порванные, прожженные сидения, трещины и повреждения стекол, неработающие форточки, системы отполения и лампочки.

Победителя госзакупки определят 23 мая.