Большой праздник для жителей Автозаводского района устроят 1 мая

Открытие летнего паркового сезона состоится в Автозаводском районе 1 мая. Праздник стартует в 12:00, в это время начнется детское анимационное представление «Весеннее настроение» с играми, конкурсами и эстафетами.

Духовой оркестр «Сормовские зори» исполнит популярную музыку зарубежных и российских композиторов на центральной сцене парка. Также в программе концерта — выступления лучших танцевальных и вокальных коллективов Дворца культуры ОАО «ГАЗ»

С 14.00 до 17.00 нижегородцы смогут принять участие в «Дворовых играх», которые организуют активисты общественной организации «Молодая гвардия Единой России». На территории парка можно будет поиграть в классики, резиночки, вышибалы, салки и «кошки-мышки».

Торжественный запуск большого фонтана станет центральным событием праздника, это произойдет в 14:05. Продолжится программа серией танцевальных мастер-классов, выступлением солистов вокальной школы «Виртуозы» и учеников спортивной школы карате «Футогава».

В 18:00 в парке стартует вокальный проект «БА’RS & STARS-НОВАЯ ЗВЕЗДА». Его участники будут выступать на центральной площадке парка с 20:00 до 22:00. В завершение праздника сотни светящихся шаров будут запущены над главной площадью парка в рамках флешмоба «Шарики желаний».

Напомним, территория Автозаводского парка будет увеличена.