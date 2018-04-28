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Большой праздник для жителей Автозаводского района устроят 1 мая
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Большой праздник для жителей Автозаводского района устроят 1 мая 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Открытие летнего паркового сезона состоится в Автозаводском районе 1 мая. Праздник стартует в 12:00, в это время начнется детское анимационное представление «Весеннее настроение» с играми, конкурсами и эстафетами.
Духовой оркестр «Сормовские зори» исполнит популярную музыку зарубежных и российских композиторов на центральной сцене парка. Также в программе концерта — выступления лучших танцевальных и вокальных коллективов Дворца культуры ОАО «ГАЗ».
С 14.00 до 17.00 нижегородцы смогут принять участие в «Дворовых играх», которые организуют активисты общественной организации «Молодая гвардия Единой России». На территории парка можно будет поиграть в классики, резиночки, вышибалы, салки и «кошки-мышки».
Торжественный запуск большого фонтана станет центральным событием праздника, это произойдет в 14:05. Продолжится программа серией танцевальных мастер-классов, выступлением солистов вокальной школы «Виртуозы» и учеников спортивной школы карате «Футогава».
В 18:00 в парке стартует вокальный проект «БА’RS & STARS-НОВАЯ ЗВЕЗДА». Его участники будут выступать на центральной площадке парка с 20:00 до 22:00. В завершение праздника сотни светящихся шаров будут запущены над главной площадью парка в рамках флешмоба «Шарики желаний».
Напомним, территория Автозаводского парка будет увеличена.
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