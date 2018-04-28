Как привлечь частные инвестиции для сохранения памятников истории

Комиссия Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, совместно с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры и редакцией журнала «Охраняется государством» провела круглый стол на тему «Экономика культурного наследия в России : как изменить и что улучшить».

В начале 1960-х годов в Москве было чуть более 600 охраняемых зданий, сейчас их — более пяти тысяч. Суть предложений участников круглого стола — попытаться так организовать работу, чтобы сохранить исторические памятники, но при этом использовать как можно меньше бюджетных денег. Эксперты считают, что при правильной организации работы многие заброшенные здания могут получить вторую жизнь за счет частных инвестиций.

Как использовать внебюджетные источники сохранения наследия? На этот вопрос попыталась ответить и дать рекомендации Екатерина Хаунина, научный сотрудник Государственного института искусствознания и Института экономики РАН . Она считает, что можно воспользоваться зарубежной практикой.

— В 2014 году в Италии был принят исторический законодательный акт, получивший название Art Bonus, — сказала Хаунина. — Министерством культурного наследия, культурной деятельности и туризма была предложена система налоговых вычетов для физических лиц и предприятий для поддержания и реставрации объектов культурного наследия, а также для поощрения пожертвований государственным музеям и архивам, археологическим памятникам, библиотекам. Физлица получали от 50 до 65 процентов налогового вычета в течение нескольких лет и далее за пожертвования от 15-ти процентов их годового дохода. То же самое относится к предприятиям, жертвующим до пол-процента от своего годового оборота. Таким образом, проект дает возможность всем гражданам Италии участвовать в стратегии культурного развития своей страны.

Валентина Музычук, заместитель директора Института экономики Российской академии наук вообще считает, что удерживать памятники исключительно в государственной собственности — крайне неэффективно и нецелесообразно.

— Цель сохранения — не только поддержание объекта в хорошем техническом состоянии, но и целесообразное использование в руках рачительного хозяина, — сказала она «ВМ».

Валентина Музычук уверена, что необходимо развенчать два мифа: первый — об опасности частного собственника для сферы сохранения культурного наследия; второй — об обязательности приспособления отреставрированного объекта под нужды культурного просвещения.

По ее мнению, частного собственника объекта культурного наследия бояться не нужно, следует только четко определить условия выполнения охранных обязательств, реставрации памятника и обеспечения общественного доступа к нему. И совершенно необязательно создавать в каждом памятнике новый музей.