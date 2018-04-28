Администрация Пскова попросила у Минкульта 240 млн рублей на реставрацию музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского— Корсакова» 

В 2017 году в соответствии с письмами министерства культуры РФ администрация Пскова направила документы для рассмотрения вопроса о выделении средств из резервного фонда президента на проведение реконструкции, капитального ремонта и реставрации объектов культуры — информация об этом опубликована в ежегодном отчёте главы администрации города Алекандра Братчикова. Средства необходимы на работы по ремонту и реставрации с приспособлением для современного использования объекта в сумме 240 млн рублей. При положительном решении вопроса ремонтные рабо— ты начнутся в текущем году, отмечает Братчиков. МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им. Н. А. Римского— Корсакова» — объект культурного наследия регионального значения — «Банк Государственный Российской империи». Год постройки здания — 1908-1910 гг. Здание школы расположено в историческом центре города по адресу: ул. Советская, д. 44. Ранее были проведены научно-изыскательные и проектные работы по реставрации и приспособлению объекта для современного использования. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».