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Меморандум о сотрудничестве заключили «Швабе» и Национальный Центр ГЧП
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Меморандум о сотрудничестве заключили «Швабе» и Национальный Центр ГЧП 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии заключили российский холдинг «Швабе» и Национальный Центр развития государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба холдинга.
"Эта совместная работа будет прежде всего нацелена на стимулирование и повышение эффективности механизмов государственно-частного партнерства в России. Всестороннее сотрудничество с применением широкого спектра ресурсов бизнес-сообщества позволит воплотить в жизнь десятки социально значимых для страны проектов. «Швабе», со своей стороны, готов использовать весь накопленный опыт в области развития инфраструктуры современных городов, направив имеющиеся ресурсы на распространение этой практики во всех регионах РФ", — сказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин на церемонии подписания документа.
Пресс-служба холдинга отмечает, что меморандум заключен в рамках прошедшей в Москве Российской недели ГЧП, на дискуссионной площадке которого «Швабе» представил преимущества для муниципалитетов от реализации совместных проектов государства и коммерческого сектора в области развития городской инфраструктуры.
"В предстоящие два года участники меморандума будут оказывать содействие разработке и реализации инфраструктурных проектов, а также способствовать распространению опыта лучших федеральных, региональных и муниципальных практик. На первом же этапе реализации меморандума холдинг и Национальный Центр развития ГЧП выделят инвестиционные проекты в области строительства высокотехнологичных медицинских центров и создания инфраструктуры современных городов, где необходимо участие «Швабе», и приступят к выполнению программы поддержки перспективных проектных инициатив", — говорится в пресс-релизе.
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