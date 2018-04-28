9 мая в Казани на несколько часов закроют Ленинскую дамбу 

Движение по Ленинской дамбе ограничат 9 мая, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» председатель регионального отделения движения «Бессмертный полк России» Тимур Халиков.
9 мая Казань присоединится к акции «Бессмертный полк», которая стартует в 13.00. Во время проведения мероприятия движение по Ленинской дамбе приостановится. Однако дорога будет открыта для пешеходов, чтобы люди смогли пешком дойти до станции метро «Козья Слобода». Кроме того, часть полос Ленинской дамбы выделят для дополнительных автобусов, пересаживаясь на которые жители смогут добраться до дома. Курсировать они будут в направлении Московского, Кировского, Авиастроительного районов. Другие автобусы, которые будут двигаться в центр города, Советский и Приволжский районы, будут располагаться около КРК «Пирамида» на ул. Лево-Булачная.
Маршрут участников акции «Бессмертный полк» можно посмотреть здесь.