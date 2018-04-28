9 мая перекроют Ленинскую дамбу

Казани во время акции «Бессмертный полк» перекроют Ленинскую дамбу. По ней будет ходить только общественный транспорт. Двигаться он будет в направлении Московского, Кировского и Авиастроительного районов.

Ленинскую дамбу во время шествия в Казани перекрывают впервые. Это делают для того, чтобы люди спокойно могли пройти на дамбу и добраться до станции метро «Козья Слобода». Часть полос отведут транспорту, часть — пешеходам.

В сторону центра, Приволжского и Советского районов можно будет доехать от остановок на Лево-Булачной и у «Пирамиды». Автобусы, которые обычно ходят на Карла Маркса , проедут по улице Горького. Транспорт будет ездить до 14:30.

Участники шествия начнут собираться на улице Карла Маркса — от пересечения с улицей Горького и до Пушкина. На пункт сбора можно будет пройти через улицы Толстого, Муштари, Гоголя и перекресток Гоголя. Колонна стартует в 15:00.

Маршрут «Бессмертного полка» пролегает по улицам Карла Маркса через площадь Свободы, Лобачевского и Кремлевская. Завершается на площади Тысячелетия, где организуют праздничную программу, рассказал на пресс-конференции председатель регионального отделения движения «Бессмертный полк России» Тимур Халиков

Каждый год по всей России проходит акция «Бессмертный полк». Люди несут в руках портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В прошлом году в шествии приняли участие 300 000 татарстанцев.

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